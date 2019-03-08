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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Gençlik Merkezi işaret diliyle emekçi kadınları anlattı

Gençlik Merkezi işaret diliyle emekçi kadınları anlattı

Görüntü de öğrencilerin ders görmesi

Sosyal Medya İşaret Dili Farkındalık Öğrenciler Emekçi Kadınlar 

-müzikle işaret dili yapmaları
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( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi Gençlik Merkezi’nde eğitim gören işaret dili kursiyerleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle, kadınları işaret dili ile anlattı. Kızıltepe Belediyesi Gençlik Merkezi işaret dili öğrencileri farkındalık oluşturmak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir video hazırladı. Kadın esnafı gezen çoğunluğu kadın olan kursiyerler onların mesleklerini işaret dili ile anlattı. Gençler bu çalışmalarını bir video haline getirerek kurumun sosyal medya hesabında paylaştı. İşaret dili öğretmeni Gülbahar Oktar Kalkan, Dünya Kadınlar Günü için farkındalık oluşturmak adına şarkıları ve kelimeleri işaret diline çevirdik. Bununla farkındalık oluşturmak istedi. Tüm kadınların da görmesi için video hazırladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
İşaret dili eğitimi gören kursiyerler ise, Kadınlar Günü nedeni ile farkındalık oluşturmak istediklerini kaydederek, “Şarkımızı işaret dili ile birlikte farkındalık oluşturma amacıyla seslendirdik. Bütün dünya kadınlarının Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Bu yüzden susmayın korkmayın ayağa kalkın diyorum” diye konuştu.
Kursiyerler videolarını dünyadaki bütün kadınlara hediye ettiklerini dile getirdi.
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