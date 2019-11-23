Gençlik merkezi gönüllüleri öğretmelere karanfil dağıttı - VAN
- Gençlik merkezi lider ve gönüllülerinin okula gelişi - Öğretmelere karanfil dağıtılması ve pasta ikram edilmesi - Okul Müdürü Veysel Sağlam'ın konuşması - Merkez gönüllüsü Gülnur Özbay'ın konuşması - Gençlik merkezi gönüllülerinin konuşmasıGençlik merkezi gönüllüleri öğretmelere karanfil dağıttıVAN (AA) - Erciş Gençlik Merkezindeki gönüllüler, Öğretmenler Günü dolayısıyla Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.Gönüllüler, gününü kutladıkları öğretmenlere karanfil dağıttı, pasta ikram etti.Okul Müdürü Veysel Sağlam, gönüllü gençlere, teşekkür ederek tüm öğretmenlerin gününü kutladı.Merkez gönüllüsü Gülnur Özbay da öğretmenlere fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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