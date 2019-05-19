Gençlik bayramında milli takım coşkusu Haberi

- Yürüyüş detay

- Bayrak detay

- Salondaki kutlamalar detay

- Yunus Öztürk konuşma

- Halk oyunları gösterisi

- Gençliğin cevabı detay

- Judo gösterisi detay

- Anadolu Ataeşi Cimnastik Grubu detay

- Tekvando gösterisi

- Trambolin gösterisi

- Aerobik Cimnastik Milli Takımının gösterisi

- Cimnastikçilere hediye verilmesi



( MANİSA ) -- Manisa'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Bakü'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına Manisa'da hazırlanan Aerobik Cimnastik Milli Takım sporcularının gösterisiyle renklendi- Gençler, kutlamalar çerçevesinde 100. yıla özel hazırlanan 100 metrelik Türk bayrağıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi MANİSA



- Manisa'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında Bakü'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına Manisa'da hazırlanan ve aralarında Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'nın da yer aldığı Aerobik Cimnastik Milli Takım sporcuları gösterisiyle renk kattı. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkışının 100. yılı tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ilk olarak Cumhuriyet Meydanındaki Milli Egemenlik Anıtına Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

Meydandaki öğrenciler ve sporcular ellerinde 100. yıl anısına 100 metrelik Türk bayrağı ile bandonun çaldığı marşlar eşliğinde kutlama programının yapılacağı Atatürk Spor Salonuna yürüdü. Atatürk Spor Salonundaki gösteriler ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "19 Mayıs 1919; milletimiz ve devletimiz tarafından unutulmayacak tarihi bir gündür. Bundan tam yüz yıl önce; Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları, işgal altında bulunan vatan topraklarını düşmanlardan temizlemek, yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla, uyuyan bir devi uyandırarak, yeni bir devlet kurmak, Anadolu topraklarını yeniden huzurun merkezi haline getirmek için, Samsun'a çıkmışlardır.19 Mayıs, Atatürk’ün ve Türk milletinin bağımsızlık aşkının, özgürlük karakterinin, onurlu duruşunun bir sembolüdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri, Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı ile atılmıştır. Herkes iyi bilmelidir ki, şehitlerin kanlarıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve onun vatandaşları hiçbir alçak saldırıya, hiçbir cani eyleme, hiçbir hain korkutmaya boyun eğmemiştir ve bundan böyle de boyun eğmeyecektir." şeklinde konuştu.

Öztürk'ün konuşmasının ardından Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okunurken Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve gençliğin cevabı da yine aynı okul öğrencileri tarafından seslendirildi. Şehzadeler Halk Eğitim merkezi halk oyunları topluluğunun dans gösterileri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü judo ve tekvando sporcularının gösterileri ile renklenen kutlamada Anadolu Ateşi cimnastik grubu ve trambolin gösterileri büyük alkış aldı. Programın sonunda sahneye Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek olan Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonasına Manisa'da hazırlanan ve aralarında Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'nın da yer aldığı milli takım sporcuları çıktı. Kısa bir gösteri sunan milli takım sporcularına gösterilerinin ardından Manisa protokolü tarafından çeşitli hediyeler takdim edilerek Avrupa Şampiyonasında başarılar dilendi. Atatürk Spor Salonunda yapılan kutlama programına Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkan vekilleri, büyükşehir belediyesi daire başkanları, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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