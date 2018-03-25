Gençlerin tabutları gözyaşları arasında morgdan alındı

-Cenaze araçlarına konulması

-Kalabalıktan görüntü

-Cenaze araçları

-Gençlerin yakınları tarafından taşınan eşyaları

-Cenaze araçlarının hareket etmesi



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı, 5 kişinin de yaşamını yitirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri detaylı otopsi işlemi için başka bir hastaneye sevk edildi. Dün gece geç saatlerde yaşanan kazada, Mehmet Anıl Bayraktar (18) idaresindeki 20 YF 082 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su birikintisine devrildi. Araç içerisinde bulunan Muharrem Çineli (19) yaralanırken, Kazada sürücü Bayraktar ile birlikte Uğur Hepgül (19), Emin Çotul (18), Kamil Kocaosmanoğlu (17) ve Süleyman Tahancalıo (18) hayatını kaybetti. Yapılan ilk belirlemelere göre gençlerin su birikintisine düşen araçta boğularak hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Kazanın ardından Tavas devlet Hastanesi morguna kaldırılan gençlerin cenazelerinin ön otopsisinin ardından detaylı bir otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna sevk edildi. Gençlerin cenazeleri Tavas Devlet Hastanesi morguna gelen aile üyeleri ve yakınları tarafından alındı. Acılı aileleri gençlerin eşyalarının doldurulduğu poşetleri ise gözyaşları içerisinde taşıdı. Gençlerin cenazeleri yakınları ve yine akranları olan arkadaşları tarafından cenaze aracına konuldu. 5 arkadaşın cenazesinin çıkartılma anında yakınları göz yaşlarına boğuldu.

