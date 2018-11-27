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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Gençlerin sokakta oynaması kameraya takıldı İzle

Gençlerin sokakta oynaması kameraya takıldı İzle

güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası 

-Oynamaya başlayan gençlerden biri
-Çöp bidonu ile gelen gencin eşlik etmeye başlaması
-İki gencin karşılıklı oynaması

( TUNCELİ ) TUNCELİ

- Tunceli’de güvenlik kamerasına takılan görüntülerde 2 gencin sokakta oynamasıyla neşeli anlar ortaya çıktı. Çemişgezek ilçesinde bir iş yerine ait güvenlik kamerası akşam saatlerinde 2 gencin oynamasını kaydetti.
Kameraya yansıyan görüntülerde, gençlerden biri önce oynamaya başladı, arkasından çöp bidonuyla gelen arkadaşı da ona eşlik etti. Bir süre halay çekip oynayan gençler eğlenceli görüntüler oluşturdu.
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