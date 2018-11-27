Gençlerin sokakta oynaması kameraya takıldı İzle

-Oynamaya başlayan gençlerden biri -Çöp bidonu ile gelen gencin eşlik etmeye başlaması -İki gencin karşılıklı oynaması
( TUNCELİ ) TUNCELİ
- Tunceli’de güvenlik kamerasına takılan görüntülerde 2 gencin sokakta oynamasıyla neşeli anlar ortaya çıktı. Çemişgezek ilçesinde bir iş yerine ait güvenlik kamerası akşam saatlerinde 2 gencin oynamasını kaydetti. Kameraya yansıyan görüntülerde, gençlerden biri önce oynamaya başladı, arkasından çöp bidonuyla gelen arkadaşı da ona eşlik etti. Bir süre halay çekip oynayan gençler eğlenceli görüntüler oluşturdu.