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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Gençlerin sokak ortasındaki laf atma tartışması kanlı bitti

Gençlerin sokak ortasındaki laf atma tartışması kanlı bitti

Yerde yaralı yatan genç

İlk Müdahale Nalbur Dükkanı Sağlık Ekipleri Grup Genç Saldırı 

-Çevredeki vatandaşlar
-Bıçaklı gencin sığındığı dükkan
-Ambulansın olay yerine gelmesi

( İSTANBUL - ÖZEL)- Bıçaklanan genç yerde yaralı halde yatarak ambulans bekledi İSTANBUL

- Kartal’da bir şahıs laf atma sebebiyle tartıştığı genci sokak ortasında kalçasından bıçakladı. Yaralanan genç yerde yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Ardından bıçakladığı gencin arkadaşlarından kaçan şahıs çevredeki bir dükkana sığındı. Yaralı genç tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olay Kartal Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dersaneden çıkan bir grup genç arasında ‘kızlara laf atma’ sebebiyle tartışma başladı.
Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gençlerden biri tartıştığı kişiyi kalçasından bıçaklayarak yaraladı. Ardından yaralanan gencin arkadaşları bıçaklı şahsa saldırırken, şahıs kendisine saldıranlardan kaçarak çevredeki bir nalbur dükkanına sığındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tartıştığı genci bıçaklayan şahıs gözaltına alındı.
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