Gençlerin sıra kavgasını bekçiler önledi İzle

-KAVGAYA KARIŞAN GENÇLERİN YERE YATIRILMASI

-KAVGAYA KARIŞAN GENÇLERİN EKİP OTOSUNA BİNDİRİLMESİ



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır'da gençler arasında çıkan kavgaya bekçiler müdahale etti. Olay, akşam 22.00 sıralarında Iğdır’ın en işlek caddesi olan Vali Yolu üzerinde meydana geldi. Yoğunluğun yaşandığı saatte cadde üzerinde bulunan boks makinesi sırası yüzünden gençler arasında kavga çıktı. Cadde üzerinde görevli bekçiler olaya müdahale ederek kavgaya karışan gençleri ayırdı ve gözaltına aldı. Kavgaya karışanlar daha sonra polis merkezine götürüldü.

