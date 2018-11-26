Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gençlerin kırmızı ışıkta tehlikeli oyunu...Kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek yaya geçidinde birdirbir oynadılar

Gençlerin kırmızı ışıkta tehlikeli oyunu...Kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek yaya geçidinde birdirbir oynadılar

aracın yolda ilerlemesi

Tehlikeli Oyun Sarılar Kırmızı Işık Yaya Geçidi Kışla 

-kırmızı ışıkta araçların durması
-gençlerin yaya geçidinde oyun oynaması
-gençlerin yolun karşısına geçmesi

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de maceracı 5 genç, kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek yaya geçidinde birdirbir oynadı. Tehlikeli oyun, bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Denizli-Antalya karayolu üzerinde bulunan Bağbaşı Kavşağı’nda kırmızı ışıkta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Maceracı 5 genç, araçların kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birdirbir oynadı. Tehlikeli oyunu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak, o anları görüntüledi. Gençler ise oyununa yeşil ışık yayana kadar devam etti. Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri de gençleri korna çalarak uyardı. Maceracı gençlerin tehlikeli oyunu, bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı