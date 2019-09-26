Gençlerin 'iyilik ağacı' kitap açtı İzle

-Araçtan kitapların okula alınması

-Kütüphanede kitapların raflara yerleştirilmesi

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( ADIYAMAN ) Gençlerin "iyilik ağacı" kitap açtı ADIYAMAN



- Adıyaman Gençlik Merkezi üyeleri, 'Gençlerin İyilik Ağacı’ Projesi kapsamında Türkiye’nin değişik illerinden topladıkları yüzlerce kitap ile köy okullarındaki kütüphaneleri zenginleştiriyor.‘İyilik Ağacı’ Projesi kapsamında "Satır aralarındaki boşlukları gönüllerimizle doldurmaya geliyoruz" sloganıyla hazırlanan ‘Bir Kitap Bir Kütüphane’ projesiyle köy okullarındaki öğrencilerin yüzü gülüyor.Adıyaman Gençlik Merkezinde gönüllü gençler tarafından yürütülen proje kapsamında, çeşitli illerden gelen kitaplar ilk olarak Besni ilçesi Kızılin Köyü Çok Programlı Anadolu Lisesi kütüphanesinin raflarını doldurdu. Taşımalı eğitimin merkezi olan ve 160 öğrencisi bulunan okula, roman, ansiklopedi ve çalışma kitaplarını getiren gençler kitapları kütüphanenin raflarına yerleştirdi. Haziran ayından beri süren kitap kampanyasında toplanan kitaplar bundan sonra diğer okullara da hediye edilecek.Gençlik lideri Mehmet Tepe proje ile ilgili bilgi vererek, “Adıyaman Gençlik Merkezi olarak ‘Gençlerin İyilik Ağacı Projesi’ kapsamında ‘Bir Kitap Bir Kütüphane Projesi’ başlatıldı. ‘Satır aralarındaki boşlukları gönüllerimizle doldurmaya geliyoruz’ sloganıyla yola çıktık. Bu kapsamda gönüllülerimizle beraber çeşitli illerden kitaplar topladık. Bu kitaplarda Besni Kızılin Çok Programlı Anadolu Lisesine hediye ettik. Bu kitap kampanyamız Haziran ayından beri devam ediyordu. Halen devam ediyor. Bu okulumuz tek olmayacak. Başka okulların da kitap ihtiyacını karşılamak için projemizi sürdüreceğiz” dedi.

Gençlik gönüllüsü Seyit Bilal Aslan, gençlerin bu tür etkinliklerde yer alması gerektiğini ifade ederek, kitaplar ile gelecek nesillere sahip çıkılması gerektiğini aktardı.Gençlik gönüllüsü Gönül Tuna ise konuşmasında, “Bir gencin hayatı bir kitap ile değişebilir. Araştırdığımız zaman çoğu insanın hayatı kitaplarla değişmiştir. Birçok kalbe dokunmuş. Benim için bir kitap bir dünya demek, bir dünyada çocuklar demek. Bu etkinliği yaptığımız için hepimiz çok mutluyuz. Buna zaten devam edecek, etkinliklerimiz de bu süre içinde devam edecek. İnşallah herkese faydalı olur” ifadelerini kullandı.Gençlik gönüllüsü Ayşe Mendil de kalplere dokunmaya geldiklerini ve kitaplara ulaşamayan insanlara el uzattıklarını söyledi.



Okul Müdürü Sefer Bulgu ise konuşmasında gençlere teşekkür ederek, “Köy okulu olduğu için öğrencilerimizin kitaplara bayağı ihtiyacı vardı. Bu konuda sıkıntılarımız vardı. Gençlerimiz daha önceki ziyaretlerinde bu kitap eksikliğimi dile getirdik. Onlarda bizim sesimize kulak verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Okul kütüphanemize bir çok kitap bağışında bulundular” diye konuştu.



