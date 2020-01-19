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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Gençlerin hafta sonu gezintisi faciayla bitiyordu

Gençlerin hafta sonu gezintisi faciayla bitiyordu

Kaza yerinden detaylar

( SAKARYA ) -- Kontrolden çıkan otomobil Mudurnu Deresi'ne uçtu: 2 yaralı SAKARYA

İlk Müdahale Hafta Sonu Jandarma Karya Direksiyon 


- Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gezintiye çıkan iki gencin içerisinde bulunduğu otomobil yaklaşık 25 metre yükseklikten şarampole yuvarlanarak Mudurnu Deresi'ne uçtu. Gençler ters dönerek suya düşen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kaza, dün gece saat 02.00 sıralarında Akyazı ilçesi Salihiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuluk istikametine seyir halinde olan Enes K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 25 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlanarak Mudurnu Deresi'ne uçtu. Suya ters şekilde düşen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Enes K. ve Mehmet Ali A.'yı şans eseri yoldan geçen vatandaşlar fark etti. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı gençler Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. (AY-BCT-
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