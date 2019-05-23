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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gençlerin Estergon Kalesi'nde tehlikeli oyunu

Gençlerin Estergon Kalesi'nde tehlikeli oyunu

Bisikletlerle hızlı bir şekilde merdivenden inen gençler

( ANKARA ) ANKARA

Tehlikeli Oyun Kamera Ergo Bisiklet 


- Ankara'da uzun merdivenlerden bisikletlerle inen gençler canlarını hiçe sayarak bu anları kayıt altına alıyor. Keçiören'in en işlek caddelerinden biri olan Fatih caddesinin kenarında bulunan Estergon Kalesinin dik merdivenlerinden bisikletle hızlı bir şekilde inen çocuklar, canlarını ve yoldan araba geçme ihtimalini düşünmeden bu anları kameraya kaydetti.
Gençler, bisikletlerle resmen ölüm yokuşundan inerken yanlarında bulunan arkadaşları ise o anları kameraya kaydederek yönlendirdi. Olay esnasında yoldan araba geçmemesi ve çocukların bisikletlerinin merdivenlere takılmaması olası bir kazayı önledi. (MH-
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