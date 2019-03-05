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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
- Gençlerin bağımlılıkla mücadele için çektikleri kısa film büyük beğeni aldı Haberi

- Gençlerin bağımlılıkla mücadele için çektikleri kısa film büyük beğeni aldı Haberi

-Gençlerin bağımlılıkla mücadele için çektikleri kısa film

( ERZİNCAN ) Gençlerin bağımlılıkla mücadele için çektikleri kısa film büyük beğeni aldı ERZİNCAN

Alışkanlık Bağımlılık Kısa Film 


- Erzincan'da gençlerin bağımlılıkla mücadele için çektikleri kısa film büyük beğeni aldı. Erzincan'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla, bağımlılıkla mücadele amacıyla gençlerin çektiği kısa film büyük beğeni aldı. Erzincan Gönüllü Gençler Derneği tarafından başlatılan zararlı alışkanlıklarla mücadele eden gençlerin çektikleri kısa film büyük beğeni topladı. Sevginin,iletişimin ve aile ilişkilerinin konu edildiği filimde gençler "Bağımlı olma özgür ol" sloganı ile aile içi iletişim ve sevginin bir çok genci bağımlılıktan kurtardığına dikkat çekerek ailelere "Çocuğuna sarıl, maddeye değil ailesine sarılsın" mesajı verdiler.
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