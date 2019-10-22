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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
'Gençlerimizi kitapla buluşturmaya ihtiyacımız var' - AMASYA

'Gençlerimizi kitapla buluşturmaya ihtiyacımız var' - AMASYA

"Gençlerimizi kitapla buluşturmaya ihtiyacımız var" - AMASYA - Dini Rehberlik Merkezi Bürosu ve Diyanet Yayınları Satış Yeri'nin bahçesi - Davetlilerin alana gelişi - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in konuşması - Dini Rehberlik Merkezi Bürosu ve Diyanet Yayınları Satış Yeri'nin açılışının yapılması - Davetlilerin Diyanet Yayınları Satış Yerini gezmesi"Gençlerimizi kitapla buluşturmaya ihtiyacımız var" - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen: - "Gençlerimizi kitapla buluşturmaya o kadar çok ihtiyacımız var ki. Ama rastgele kitapları da okuyamıyoruz. Kimin yazdığı, ne niyetle yazdığı çok önemli"AMASYA (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, gençlerin kitapla buluşturulması gerektiğini belirterek, "Ama rastgele kitapları da okuyamıyoruz. Kimin yazdığı, ne niyetle yazdığı çok önemli." dedi.
İşliyen, Amasya 'da, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi Bürosu ve Diyanet Yayınları Satış Yeri'nin açılışını yaptı.Açılışta yaptığı konuşmada, doğru kitapları okutup gençlerin zihinlerinin, kalplerinin korunması gerektiğini dile getiren İşliyen, Diyanet İşleri Başkanlığının rehberlik ettiği yayınların takip edilmesinin önemine işaret etti.Batılıların yüz yıllardır misyonerlik faaliyetleri sürdürdüğünü belirten İşliyen, bu faaliyetlere karşı en iyi savunmanın kitaba sarılmak olduğunu söyledi.

İnternet karşısında gençlerin savunmasız olduğunu dile getiren İşliyen, şunları kaydetti:"Gençlerimizi kitapla buluşturmaya o kadar çok ihtiyacımız var ki. Ama rastgele kitapları da okuyamıyoruz. Kimin yazdığı, ne niyetle yazdığı çok önemli. Müftülük yaptığım yıllarda sempozyumda profesör bir hanımefendi bir bildiri sundu. Bildirinin başlığı şuydu, '1800'lü yıllarda Amerikan Protestan Kilisesinin Diyarbakır ve civarındaki misyonerlik faaliyetleri.' Mütemadiyen 1800'lü yıllardan 1950'lere kadar hemşire, doktor, öğretmen, din adamı görüntüsü altında bölgede insanların kalplerini, zihinlerini çevirmek üzere çalışmalar yapmışlar, yapmaya da devam ediyorlar. Bizim buna direnmemiz ancak bir yolla o da kitaba sarılmayla olur."Konuşmasının ardından İşleyen, Amasya Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile büroyu gezip kitapları inceledi.

Misyon Misyonerlik Profesör Öğretmen Din Adamı 

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