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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gençlere uyuşturucu satarken yakalandı: 1 gözaltı

Gençlere uyuşturucu satarken yakalandı: 1 gözaltı

ŞAHSIN GETİRİLMESİ

Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Akalan 

-ADLİYE GÖRÜNTÜSÜ

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak’ta gençlere uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan (27) R.K., adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 4 kişiye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan (27) R.K., gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan üst aramasında 75 extacy hap, 2 gram bonzai uyuşturucu ve 650 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 yaşındaki R.K., işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. (SÖ-SÖ-
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