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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Gençlere örnek olmak için 30 yıl sonra üniversiteye döndüler - KIRKLARELİ

Gençlere örnek olmak için 30 yıl sonra üniversiteye döndüler - KIRKLARELİ

- Üiversite kayıt alanından genel görüntü - Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Evrim Yoleri ile İsmail Yoleri ile röportajlar - Kırklareli 'nde yaşayan 53 yaşındaki İsmail Yoleri ile 49 yaşındaki kız kardeşi Evrim Yoleri, gençlere örnek olmak için yaklaşık 30 yıl sonra yeniden üniversiteye kayıt yaptırdı - Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesine kaydolan İsmail Yoleri: - "Gençler nedense pek çalışmayı sevmiyor. Benim 3 oğlum var, biri üniversite, biri ortaokul, diğeri de ilkokula gidiyor. Çocuklara teşvik olsun diye kız kardeşim ile üniversiteye yeniden başlama kararı aldım"KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde yaşayan üniversite mezunu 53 yaşındaki İsmail Yoleri ile 49 yaşındaki kız kardeşi Evrim Yoleri, gençlere örnek olmak için yaklaşık 30 yıl sonra yeniden yüksek öğrenime başlayarak Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümüne kayıt yaptırdı.KLÜ'de 2019 - 2020 akademik yılı öğrenci kayıtları ikinci gününde devam etti.Çiftçi İsmail Yoleri ve kız kardeşi ev hanımı Evrim Yoleri, genç öğrencilerle birlikte Fen Edebiyat Fakültesine kayıt yaptırdı.İki kardeşin kayıt işlemlerini Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür gerçekleştirdi. Şengörür, kardeşleri tebrik ederek gençlere güzel örnek olduklarını ifade etti.
İsmail Yoleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada,1986 yılında Trakya Üniversitesi Seramik Bölümünden mezun olduğunu söyledi.

Uzun yıllar köyde çiftçilik yaparak geçimini sağladığını, 33 yıl aradan sonra yeniden eğitimine devam etme kararı aldığını anlatan Yoleri, şöyle konuştu:"3 çocuğuma örnek olabilmek amacıyla kardeşimi de yanıma alarak üniversiteye başladık. Gençler nedense pek çalışmayı sevmiyor. Benim 3 oğlum var, biri üniversite, biri ortaokul, diğeri de ilkokula gidiyor. Çocuklara teşvik olsun diye kız kardeşim ile üniversiteye başlama kararı aldım. Benim bir de hayalim var. Bir gazetede çalışmak ve yazı yazmak istiyorum. Bu nedenle bu bölümü seçtim."Evrim Yoleri ise 1992 yılında Trakya Üniversitesi Pazarlama ve İşletme Bölümünden mezun olduğunu dile getirdi.Yaşının ilerlemesine rağmen eğitim öğretimden hiçbir zaman uzaklaşmadığını vurgulayan Yoleri, "Bu benim için bir hobi olacak. Ağabeyimin teşviği ile kaydımızı yaptırdık. Böylelikle gençlere de örnek olacağız." dedi.

Muhabir Kız Kardeş Öğrenciler Üniversite Mezunu 

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