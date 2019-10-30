Gençlerden pazardan dönen yaşlılara sürpriz

-Yaşlıların ellerinden torbalarının alınması

-Yaşlıların mutlulukları

-Bir teyzenin para vermeye kalkması

-Vatandaşlar ve öğrenciyle röp.

-Sıra ile konuşmalar



( BURSA )- Bursa'da Kızılaylı gençler, pazardan alışveriş yapıp elleri dolu olan yaşlıların eşyalarını evine kadar taşıyarak "insanlık ölmemiş" dedirtti BURSA



- Bursa’da Kızılay Osmangazi Şubesi'nin gönüllü gençleri, pazardan alışveriş yapıp elleri dolu eve dönen yaşlılara güzel bir sürpriz hazırladı. Yaşlıların elindeki poşet ve pazar çantalarını evlerine kadar taşıyan gençler, "İnsanlık ölmemiş" dedirtti. Pazar çıkışı gençleri karşısında gören yaşlı ve engelliler, mutluluğunu gizleyemedi. Bursa'da ellerindeki poşetlere sarılan çok sayıda Kızılay gönüllüsü, vatandaşlara evlerine kadar eşlik etti. Yaşadıkları karşısında kimi duygulanıp dua ederken, kimi ücretsiz yapılan hizmetin karşılığında para vermeye kalktı. Yaptıkları yardım karşısında kendileri çok iyi hissettiklerini belirten öğrenciler ise, “Etrafımıza bu kadar net bakmıyorduk. Teyzelerden bazıları ağladı. Bizlerde duygulandık. Umarım diğer gençlere de örnek olmuşuzdur” dedi.

"Kızılay Pazarda Projesi'nin birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, dayanışmaya, var olan değerlerin yeniden ihyası noktasında küçük bir adım olduğunu ifade eden Kızılay Osmangazi Şube Başkanı Halil Atalay, “Umut ediyorum ki, bundan sonraki süreçlerde daha anlamlı daha verimli projelere imza atacağız. Şu anda Dikkaldırım Mahallesi ve Çarşamba Mahallesi pazar alanında bu gençlerimiz var. İlerleyen dönemlerde diğer pazarlara da yaymaya çalışacağız. Örnek bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Bireye görevini ve sorumluluğunu ortaya koymak için böyle bir projenin içerisinde yer aldıklarını belirten Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Sayın, “Evde evlat çocuk, okulda öğrenci, sosyal hayatta da vatandaş bilincini ortaya çıkarmaya çalıştık. Bunu daha sonra diğer pazarlara da taşıyacağımıza inanıyorum. Çocuklarımıza, 'Ben burada varım. Ben sizin yardımcınızım. Vatandaş olarak bu sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım'ı ortaya koymaya çalıştık" şeklinde konuştu.

BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet İnan ise, "Yaşlılara karşı merhamet, şefkat ve hürmet duygularını geliştirmek için çocukları bu projeye dahil ettik. Belki evde anne ve babasına bir bardak su getirmeyen çocuğun burada, yaşlılarımızın yüklerini hafifletmesi çok güzel bir projedir. Öğrencileriz bu projede olmak için bir biriyle yarışıyor" dedi.

(AÇ-İHS)



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