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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gençlerden 15 Temmuz için hazırladıkları özel klip beğeni kazadı

Gençlerden 15 Temmuz için hazırladıkları özel klip beğeni kazadı

Gençlerin 15 Temmuz için hazırladıkları şiirli klip

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Basketbol Uttu Öğrenciler 


- Erzincan'da gençlerin 15 Temmuz'a özel olarak hazırladıkları kısa klip büyük beğeni kazandı. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.
Haftanın önemine binaen gençlere slayt, video sunumları izletilirken,voleybol ve basketbol turnuvaları da düzenlendi.
Üzümlü Gençlik Merkezi tarafından öğrencilerle çekilen kısa 15 Temmuz klibi ise izleyenlerin beğenisini kazandı. Konu hakkında açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce gençlerimize çeşitli etkinlikler düzenledik. 15 Temmuz gecesi ile ilgili olarak gençlerimize vatan hainlerinin ülkemize neler yaptıkları ve amaçlarının ne olduklarını, ülkemizin geleceği için neler yapabileceğimizi anlattık ve çeşitli videolar izlettik. Yine bu hafta içerisinde çeşitli branşlarda '15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız' sloganıyla müsabakalar yaptık. Gençlerimizle 15 Temmuz ile ilgili güzel bir klip hazırladık. Emeği geçen gençlerimize teşekkür ederim" dedi.

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