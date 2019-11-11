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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gençler ve ekipler seferber oldu, tüm çabaya rağmen yaban keçisi kurtarılamadı İzle

Gençler ve ekipler seferber oldu, tüm çabaya rağmen yaban keçisi kurtarılamadı İzle

GENÇLERİN GÖRÜNTÜLERİ

Kayalı Bild Keçi Dağ Keçisi Yaban Keçisi 

-YARALI YABAN KEÇİSİ GEÇİRİLİRKEN GÖRÜNTÜ
-KEÇİ TAŞINMASINDAN VE KEÇİDEN GÖRÜNTÜLER
-GENÇLERDEN ÖMER FARUK KUCUM RÖP.
-KURUM TABELASI VE KEÇİNİN BULUNDUĞU ALANDAN GÖRÜNTÜLER

( TUNCELİ )- Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, gençlerin bitkin halde kaya üzerinde bulduğu yaban keçisi, görevliler tarafından vadiden suyun içinde omuzlarda taşınarak kurtarılmaya çalışıldı- DKMP Memurunun sırtında yaban keçisini karşı kıyıya geçirip veterinere ulaştırmasına rağmen kurtarılamadı TUNCELİ

- Tunceli’de bir vadide kayalıklarda gençler tarafından bitkin halde bulunan yaban keçisinin kurtarılması için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu ama kurtarılamadı. Alınan bilgiye göre, Çemişgezek ilçesinde bulunan Tağar çayı kıyısında vadide kayalıklarda gençler, bitkin halde olan yaralı yaban keçisini gördü.Hareket edemeyen dağ keçisini fark eden gençler, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ilçedeki ekiplere bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, suyun karşı kıyısında bulunan yaban keçisini kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Gençlerinde yardımıyla, DKMP personeli omuzuna aldığı yaban keçisini, kurtarmak için suyun karşısına geçirdi. Zor şartlara rağmen vadiden çıkartılıp veterinere götürülen yaban keçisi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak telef oldu. Tağar Çayın balığa gittiklerini aktaran gençlerden Ömer Faruk Kucum,"Suyun karşısında bir dağ keçisini gördük, halsiz ve bitkindi.Doğa Koruma ekiplerini aradık. Onlara yardım ederek beraber getirdik" diye bilgi verdi. (SA-HİV-
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