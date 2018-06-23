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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Gençler kendi aralarında para toplayıp 'millet kıraathanesi' açtı İzle

Gençler kendi aralarında para toplayıp 'millet kıraathanesi' açtı İzle

MİLLET KIRAATHANESİNDEN DETAYLAR

Alışkanlık Alışveriş Uyuşturucu Kıraathane Milletvekili 

-GENÇLERİN KIRAATHANEDE SATRANÇ OYNAMASI VE KİTAP OKUMASI GÖRÜNTÜSÜ
-GENÇLERDEN DETAYLAR

( BURSA ) Gençler kendi aralarında para toplayıp "millet kıraathanesi" açtı- Millet kıraathanesini ziyaret eden Zırhlıoğlu, gençleri tebrik etti BURSA

- Bursa’da bir grup genç, kendi aralarında para toplayarak, "millet kıraathanesi" açtı. Yıldırım Çınarönü Mahallesi sakini gençler, arkadaşlarını kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için millet kıraathanesi açtı. Gençler ve mahalle sakinleri kıraathanede kitap okuyarak kendi aralarında bilgi alışverişi yapıyor. Gençler, kıraathanede tarihçileri de ağırlayıyor. Önümüzdeki günlerde kadınlara yönelik eğitimler vermeyi hedefleyen gençler, şuurlu ve bilgili bir toplum oluşturmayı hedefliyor. Millet kıraathanesiyle ilgili bilgi veren Eser Gençlik ve Kardeşlik Derneği Başkanı Mehmet Kart, “Gençlerimizi başta uyuşturucu olmak üzere kötü alışkanlıkdan uzak tutmak istiyoruz. Kıraathanelerde sohbet ve birbiriyle yakınlaşma ortamlarını yeniden canlandırmak, gençleri uyuşturucu ve bu tür alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Geleceğe dair projeler, hedefler ve hayallerini gerçekleştirmekiçin onlara yardımcı olacağız. Burada hanımlara yönelik programlar yapacağız. Eşleri işteyken hanımlar burada ev ekonomisi, aile içi iletişim ve anne çocuk ilişkisi eğitimi alacak. Gençler bu kıraathaneyi kendi bütçelerinden ve sponsorlardan para toplayarak açtılar” dedi.
Millet kıraathanesini ziyaret eden MHP Bursa milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu, gençleri tebrik ederek, kıraathanenin Türkiye örnek olmasını istedi. (BRK-MŞ)
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