Gençler, engelli kız için çöplere girdi İzle

-Toplanan mavi kapaklar

-Çevreden mavi kapak toplanması

-Düğün salonunda mavi kapak toplayan Sevda Beycur

-Özlem Özel’in evine doğru giden gençler

-Özlemle oyun oynamaları

-Annesinin Özlem’in saçlarını taraması

-Özlem’in bedeninden detay

-Evine gelen gönüllü gençler

-Özlemin etrafında oturup onu mutlu ederken

-Tekerlekli sandalyeyi takan gençler

-Özlemi tekerlekli sandalyeye oturmaları

-Özlem’in sevinçten gençlere sarılması

-Emin Sevin’in konuşması

-Sevda Beycur’un konuşması

-Anne Songül Özel’in konuşması

-Özlem’i dışarı çıkartırken

-Özlem’i dışarda gezdirmeleri



( BATMAN - ÖZEL)- Batman’da sosyal medyada tanışan gençler, engelli kıza sandalye alabilmek için seferber oldu- Çöplere bile giren gençler, çevre ve işletmelerden mavi kapak topladı- Duyarlı gençler sayesinde sandalyeye kavuşan engelli kızın mutluluğu gözlerinden okundu BATMAN



- Batman’da sosyal medya üzerinden tanışan bir grup genç, bu kez 10 yaşındaki engelli kız için seferber oldu. Kız çocuğunun tekerlekli sandalyesinin olmadığını öğrenen gençler, başlattıkları kampanya çerçevesinde mavi kapak toplamak için çöplere girdi. Çevreden ve işletmelerden de kapak toplayan gençler, engelli kızı hayaline kavuşturdu. Batman’da sosyal medyada tanışan ve zaman zaman sosyal sorumluluk kampanyaları düzenleyen bir grup genç, bu kez 10 yaşındaki engelli Özlem Özel için kolları sıvadı. Özlem’in tekerlekli sandalyesinin olmadığını öğrenen gençler, sandalye alabilmek için mavi kapak toplama kampanyası başlattı. Bunun için çöplere bile giren gençler, çevreden, düğün salonlarından ve işletmelerden de kapak topladı. Daha sonra mavi kapaklar karşılığında alınan tekerlekli sandalye, evine götürülerek, Özlem’e teslim edildi. Hayaline kavuşan Özlem’in mutluluğu gözlerinden okundu. “Özlem’in gülümsemesi bizi mutlu ediyor” Kampanyayı başlatan gençlerden Emin Sevin, yaklaşık 1,5 ay önce kampanyaya giriştiklerini anlatarak, “Bu 14’üncü mavi kapak kampanyamız. Özlem kardeşimize tekerlekli sandalye aldık. Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Yakın çevremde engelli olan insanlar vardı. Onların etkilemesiyle giriştik bu işlere. Kaç kişiye ulaşabilirsek ulaşacağız. Özlem’in yüzündeki gülümseme bizi çok mutlu ediyor. Sosyal medya hesabından duyuru yaptığımızda hiç tanımadığımız insanlar yardımcı olup bize mavi kapak gönderiyordu” dedi.

“48 derece sıcakta mavi kapak topladık” Gönüllü gençlerden Sevda Beycur, çevreden de destek aldıklarını belirterek, “Kampanyaya başladığımızda restoranlar ve kafeler ile görüştük. Tanımadığımız birçok insan bize mavi kapak topladı. Bizler çöplerden kapaklar topladık. 48 derecelik sıcağın altında kimsenin dışarıda duramayacağı vakitler de kafeleri gezdik. Hastalandığımız oldu ama bu bize engel olmadı. Güzel şekilde devam ettirdik” diye konuştu.

Kızını yaşı ilerledikçe kucağına alamadığını anlatan anne Songül Özel ise, gönüllü gençlere minnettar olduklarını dile getirdi. (SS-MP-Y)

