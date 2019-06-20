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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gençler, Binali Yıldırım için pedal çevirdi - İSTANBUL

Gençler, Binali Yıldırım için pedal çevirdi - İSTANBUL

- Bisikletlilerden detaylarGençler, Binali Yıldırım için pedal çevirdiİSTANBUL (AA) - AK Parti Beykoz İlçe Gençlik Kolları, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek olmak için bisiklet turu düzenledi.
Yaklaşık 150 bisikletli genç, Yıldırım'a destek olmak için Tokatköy'den Paşabahçe Sahili'ne 10 kilometre pedal çevirdi.AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sacit Göksu'nun da katıldığı bisiklet turunun sonunda konuşma yapan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker, "Beykoz gençliği olarak 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım'a destek olmak için pedal çevirdik. Kankamızı İstanbul gençliği hak ettiği yere getirecektir. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.
Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Göksu "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın da söylediği gibi çok koşacağız. Siyaset uzun soluklu bir mecradır. Bugün Beykoz teşkilatımızın da düzenlediği bisiklet turu bunu simgeleyen bir etkinlik oldu. Allah'ın izniyle 23 Haziran'da adayımız Binali Yıldırım'ı halkımız Belediye Başkanı yapacak." diye konuştu.

Bisiklet Turu Bisiklet 

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