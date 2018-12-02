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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Genci 700 lira için döverek öldürdüler Haberi

Genci 700 lira için döverek öldürdüler Haberi

Şube çıkışı

Polis Akalan Kamera Genç Arkadaşlar Polis Ekipleri 

-Gencin fotoğrafı

( İSTANBUL )- Esenyurt’ta 700 lira aldığı borcu ödemeyen genç arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü- Şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir genç, 700 lira borç aldığı arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü. 2 zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Olay, geçtiğimiz 12 Mart tarihinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki Vahap Acar, arkadaşları Hikmet Ö.(20) ve Mehmet K.’dan (19) bir süre önce 700 lira borç aldı. Birkaç gün sonra genç, borç aldığı arkadaşlarıyla karşılaştı. Şahısların parayı istemesi, gencin ise borcunu ödenememesi üzerine aralarında kavga çıktı. Kavga sonucunda Acar, şahıslar tarafından dövülerek ağır yaralandı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis 7 ay sonra kıskıvrak yakaladı Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şahısların eşkalini belirleyen polis, kimliklerini de tespit etti. Adresleri de belirlenen şüpheliler Mehmet K. ve Hikmet Ö., Esenyurt’ta dün kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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