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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gencecik ömrüne 10 ameliyat sığdıran İrfan son yolculuğuna uğurlandı

Gencecik ömrüne 10 ameliyat sığdıran İrfan son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntüler

Sivil Toplum Kuruluşu Yaşam Mücadelesi Öğretmenler Cenaze Namazı Öğrenciler 

-Detaylar
-Ölen çocuğun fotoğrafı

( TEKİRDAĞ )- Kahreden ölüm- Asla ‘Ben neden böyle oldum’ demedi TEKİRDAĞ

- Doğuştan spina bifida hastası olan 12 yaşındaki 6. Sınıf öğrencisi İrfan Kaya hayatı kaybetti. 12 yıllık yaşam mücadelesine 10 ameliyat sığdıran Kaya, son yolculuğuna dualarla uğurlandı. 2007 yılında hayata spina bfida hastası olarak gözlerini açan ve 12 yıl boyunca 10 değişik ameliyat geçiren 6. sınıf öğrencisi İrfan Kaya iki gün önce girdiği yoğun bakımda yaşamla mücadelesini kaybetti. Yaşam mücadelesiyle tüm Türkiye'ye örnek olan İsmail ve Halime Kaya'nın oğlu İrfan Kaya bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında sonsuzluğa uğurlandı. Baba İsmail Kaya, oğlunun acısını paylaşırken, İrfan’ın asla hastalığından şikayet etmediğini ve her zaman büyük bir olgunluk ve yaşam mücadelesi ile ameliyatlara girdiğini belirtti.
Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu Kaya’nın cenazesine katılan okul arkadaşları, İrfan’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Gözyaşlarına hakim olamayan öğrencileri sınıf öğretmenleri teselli etti. Kaya’nın cenazesine, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlhan Koçer, Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Yılancı, ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, okul arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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