Genç ziraat mühendisi Söke Ovası’nda çilek üretti Haberi

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( AYDIN )-Genç Ziraat Mühendisi Aslı Günal Söke Ovası’nda örnek oldu AYDIN



- Türkiye’nin pamuk ambarı olan Söke Ovası’nda alternatif ürün arayışları devam ederken, genç ziraat mühendisi Aslı Günal, son üç yılını çilek üretimine adadı. Söke Ovası’nda Aslı Ginal’ın çilek tarlasına Söke Ziraat Odası konuk oldu. Araziyi yerinde inceleyen Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri ve Meclis Başkanı Hüseyin Akkoyun ve beraberindeki yöneticiler çilek üretimi hakkında yerinde bilgiler aldılar. Söke’nin önde gelen pamuk üreticilerinden Ali İhsan Günal’ın kızı olan Aslı Günal Söke Ovası’nın çileği sevdiğini ve üretiminin çok rahat arttırılabileceğini söyledi.



Söke’de üretimi yapılan pamuk, buğday ve narenciyenin dışında farklı bir ürün yetiştirmeyi istediğini belirten Aslı Günal; “Çiftçi olan ailemin de büyük desteğini aldım. Çok küçük bir alanda başladığım çilek üretiminde üç yılsonunda alanımızı ve fide sayımızı arttırdık. Üç yılda çilekle ilgili bakımı ve mücadelesi hakkında çok şey öğrendim. Ziraat Odası da çok destek oldu. Önümüzdeki açıkta üretimin yanında örtü altı üretim de yapacağım. Çilek çeşidini de arttırmayı arttırarak açıkta bir, serada iki farklı çeşit üretimi yapacağım” dedi.

2.5 dekarlık alanda yaptığı çilek üretiminin incelik isteyen bir üretim olduğunu belirten Aslı Günal; “Geçtiğimiz üç yıl çilek yetiştiriciliği konusunda bana çok şey kattı. Çilek konusunda Söke Ovası’nda üretim yapmak isteyen herkese danışmanlık da yapabilirim. İyi tarım yapıyorum. Hiçbir şekilde kalıntısı olan ilaç ve gübre kullanmıyorum. Önümüzdeki yıl çileğin dışında başka ürünlerde deneyerek, Söke Ovası’nda çeşitliliğin artırılması için örnek olmak istiyorum” dedi.

Söke Ovası’nda alternatif ürün çeşitliliğinin artmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri; “Özellikle genç üreticilerimizin bu türlü üretimleri bizleri daha çok mutlu ediyor, gurur veriyor. Biz Ziraat Odası olarak bu türlü üretimlerin her zaman yanında ve destekçisi olacağız. İnşallah Söke Ovası’nda çilek ve benzeri ürünlerin yetiştiriciliği artar” dedi.

Çilek üretimindeki başarısından dolayı genç üretici ziraat mühendisi Aslı Günal’ı kutlayan Ziraat Odası Meclis Başkanı Hüseyin Akkoyun ise; “Tarım Bakanlığımız nezdinde seracılıkta sadece fide yetiştiriciliği hibe kapsamı altında. Biz meyve ve sebze üretiminin de hine kapsamına alınmasını istiyoruz. Seracılıkta meyve ve sebzeciliğin de hibe kapsamına alınması için Bakanlığa girişimde bulunduk. Bu gerçekleşirse inanıyoruz ki Söke’de ürün yelpazesi daha da zenginleşecektir” dedi.

(LT-MB-E)

