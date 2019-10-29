Genç ve kadın girişimcilerden Cumhuriyet Bayramı'nda esnafa Türk Bayrağı hediyesi Haberi

-Kadın Girişimciler Başkanı konuşması

-Genç Girişimciler Başkanı konuşması

-Esnafların görüntüsü

-detay



( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE



- Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile Düzce Üniversitesi Uluslararası Ticaret Topluluğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında esnafa Türk Bayrağı hediye etti. En anlamlı hediyeyi alan esnaflar ise bayrağı hemen asarak teşekkür etti. Cumhuriyetin ilanının 96. yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Düzce Kadın ve Genç girişimciler kurulu ile Düzce Üniversitesi Uluslararası Ticaret Topluluğu üyeleri anlamlı bir organizasyona imza atarak, Cumhuriyet Bayramında esnafa Türk Bayrağı hediye ettiler. Ay yıldızlı bayrağın Düzce’nin her yerinde dalgalanması için adım atan girişimciler, dükkan dükkan gezerek Türk Bayrağı olmayan esnaflara bayrak verdi. Yapılan çalışma hakkında açıklama yapan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aslıhan Tüysüz, “Ticaret odasında yapılan barış harekatı destek açıklamasında bütün esnafa bayrak dağıtmak için söz vermiştik. Sözümüzü yerine getiriyoruz. Tüm esnafa Türk Bayrağı dağıtıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken günde esnafımızdan ricamız tüm esnafımız bayraklarını assınlar. Yedi düvele Türkün gücünü gösterelim” diye konuştu.

Genç girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Erdem ise “Bayrağımızı her kime uzatsak yüzünde gülümsemeler oluyor ve alıp dükkanının en güzel yerine asıyor. Düzce Ticaret ve sanayi odası koordinesinde genç ve kadın girişimciler olarak bu faaliyeti gerçekleştirdik. İnşallah örnek olur. Bayrağımız en yüksek yerlerde dalgalanmış olur” ifadesinde bulundu. Bayraklarını alan esnaflar ise Türk Bayraklarını dükkanlarına astı.



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