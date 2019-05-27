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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Genç Türk Bestekar, Notre Dame İçin Konser Verdi

- Genç Türk Bestekar, Notre Dame İçin Konser Verdi

konser öncesi

Restorasyon Kemancı Orkestra Şefi Başkent Müzik Dünyası 

-Özsoy'un kemal çalması
-Özsoy'un orkestrayı yönetmesi

( PARİS ) - Genç Türk bestekar, Notre Dame için konser verdi PARİS

- Fransız müzik dünyası, 15 yaşındaki orkestra şefi, bestekar ve kemancı Bartu Elçi Özsoy’u konuşuyor. Notre Dame'ın restorasyonu için konser düzenleyen Özsoy ayakta alkışlandı. Fransa’nın başkenti Paris’in tarihi Theatre Des Varietes salonunda, Dominique Fanal yönetimindeki 38 kişilik Paris Sinfonietta Orkestrası eşliğinde ilk konserini veren Bartu Elçi Özsoy, Mozart’ın 29’uncu senfonisi ile kendi yazdığı 1’inci senfoniyi çaldı. “Paris’te Bir Zamanlar” isimli ilk senfonisini yazan Türk genci Özsoy, ilk konserini geçtiğimiz ay yanan Notre Dame Katedrali’nin inşası için verdi. Salonu dolduran müzik severler Özsoy’u ayakta alkışladı. Dünyaca ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart ile aynı müzik kulağına sahip olduğu ifade edilen Özsoy, 4 yaşında çalmaya başladığı kemanın yanı sıra piyano da çalıyor. Bartu Elçi Özsoy’un Paris’te verdiği ilk konserini dinlemeye gelenler arasında eski Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye’nin UNESCO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay Cengizer ile Türkiye’nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin ve Parisli müzikseverler vardı.
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