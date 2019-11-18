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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Genç teğmen nişan törenine üniforma ile gelip, nişanlısına Türk bayrağı hediye etti İzle

Genç teğmen nişan törenine üniforma ile gelip, nişanlısına Türk bayrağı hediye etti İzle

Tokat'ta genç teğmenin nişanlısını karşılaması

Gaziler Şehit Bild Forma Kışla 

-Otomobilden inen nişanlısına Türk Bayrağını öperek hediye etmesi
-Nişanlısının Türk Bayrağını öperek alması
-Alkışlar arasında Türk Bayrağı açarak salona görmeleri
-Teğmen ve nişanlısı ile röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta genç teğmen nişan törenine üniforma ile gelip, kapıda nişanlısını Türk Bayrağı ile karşıladı. Tekirdağ Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay’da görev yapan Piyade Teğmen Yusuf Uyanık, Şeyma Güven Ateş ile evliliğe ilk adımlarını Tokat'ta attı. Genç teğmen nişanlısını salon girişinde üniforma ile karşıladı. Ardından üniformasının içinden çıkardığı Türk Bayrağını öperek hediye etti. Genç kadın da Türk Bayrağını öperek aldı. Salona Türk Bayrağı açarak alkışlar arasında giren çift mesaj verdi. Barış Pınarı operasyonuna katılan birçok arkadaşı olduğuna dikkat çeken Teğmen Uyanık, “Silah arkadaşlarımı bu bölgedeler şehitlerimiz gazilerimiz oluyor. Buradan da bir mesaj göndermek açısından, bayrak sevgisini gençlerimize aşılamak için böyle bir şey düşündüm” dedi.
Ateş ise nişanlısı ile gurur duyduğunu, mutlu olduğunu kaydetti.
(Nİ-GF-
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