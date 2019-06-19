Genç popçu Buray'dan Bergama'da 10 bin kişilik konser

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( İZMİR ) İZMİR



- Uluslararası Bergama Kermesi’nin 83. yıl dönümü kapsamında, sevilen sanatçısı Buray, Bergama'da verdiği 10 bin kişilik konserde hayranlarını coşturdu. Uluslararası Bergama Kermesi’nin 83. yıl dönümü etkinlikleri 2. günü, birbirinden farklı etkinliklerle devam etti. Etkinlikler kapsamında, pop müziğinin sevilen sanatçısı Buray, konser verdi. Genç şarkıcının vermiş olduğu gençlik konseri adeta müzik şölenine dönüştü. Konsere yaklaşık 10 kişi katılırken, katılımcılar zaman zaman söylenen şarkılara eşlik etti. Performansı dikkat çeken Buray, hayranlarına da unutulmaz anlar yaşattı. (DVM-HG-

