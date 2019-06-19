Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Genç popçu Buray'dan Bergama'da 10 bin kişilik konser

Genç popçu Buray'dan Bergama'da 10 bin kişilik konser

-Buray konserinden görüntüler

Çekim Gençlik Konseri Forma Şili Şarkıcı 

--drone görüntüleri
--yakın çekim görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- Uluslararası Bergama Kermesi’nin 83. yıl dönümü kapsamında, sevilen sanatçısı Buray, Bergama'da verdiği 10 bin kişilik konserde hayranlarını coşturdu. Uluslararası Bergama Kermesi’nin 83. yıl dönümü etkinlikleri 2. günü, birbirinden farklı etkinliklerle devam etti. Etkinlikler kapsamında, pop müziğinin sevilen sanatçısı Buray, konser verdi. Genç şarkıcının vermiş olduğu gençlik konseri adeta müzik şölenine dönüştü. Konsere yaklaşık 10 kişi katılırken, katılımcılar zaman zaman söylenen şarkılara eşlik etti. Performansı dikkat çeken Buray, hayranlarına da unutulmaz anlar yaşattı. (DVM-HG-
İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı