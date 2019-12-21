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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Genç polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti İzle

Genç polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti İzle

Kaza yerinde kaza yapan otomobil ters dönmüş

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-Kaza yerinde otomobilin yanında itfaiye ekipleri
-Kaza yerinde otomobilin yanında polis ekipleri
-Kaza yapan otomobilin olay yerinden kaldırılması
-Kazada hayatını kaybeden Erdem Köklemez’in fotoğrafı

( OSMANİYE )- İzne gelen polis memuru, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek iş yerine çarpması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybetti OSMANİYE

- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin yoldan çıkıp iş yerine çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü genç polis memuru hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, kaza gece saatlerinde ilçe merkezi Kamil Kara Bulvarı Çukobirlik civarında meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Erdem Köklemez’in (27)’in kullandığı 07 ADK 172 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bulvar üzerinde ki işyerlerine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekipleri, sürücüyü sıkıştığı otomobilden çıkararak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Erdem Köklemez, burada kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 27 yaşında kazada hayatını kaybeden polis memuru Erdem Köklemez’in Antalya’da görev yaptığı, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve izne ayrılarak memleketine gitmek üzere yolda olduğu sırada kaza yaptığı öğrenildi.
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