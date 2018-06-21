Genç öğretmen ve babasının feci sonu Video

-Jandarmanın inceleme yapmasi

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( MALATYA )- Tayin olduğu ilçeden dönerken kaza yaptılar: 2 ölü 1 yaralı- Jandarma olay yerini GSM sinyalinden buldu MALATYA



- Yeni tayin olduğu ilçeye ev bakmak için giden genç öğretmen dönüş yolunda babasının kullandığı araç ile kaza yaptı. Kaza ataması yeni yapılan öğretmen ile babası hayatını kaybederken kardeşi ise ağır yaralandı. Fen Bilgisi öğretmeni olarak Malatya'nın Kuluncak İlçesi Sofular Mahallesindeki bir okula tayini çıkan 23 yaşındaki Özlem Kılıç, babası ve erkek kardeşi ile ilçeye giderek ev baktı. Babası Mehmet Kılıç'ın kullandığı araçla akşam saatlerinde dönüş için yola çıkan Özlem Kılıç evi arayarak yolda olduklarını söyledi.



Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen baba ve iki çocuğu eve dönmeyince anne telefondan eşi ve çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Gece yarısına kadar bir haber alamayan anne polisi arayarak yardım isteyince ekipler baba ve iki çocuğunun bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri de yol boyu güzergahı kontrol ederek olumsuz bir durumla karşılaşmayınca şahısların GSM sinyallerine bakıldı. Baba Mehmet Kılıç'ın tekefon sinyalinin Hekimhan-Malatya karayolunun 24'üncü kilometresi Kızılyarma mevkiinde gelmesi üzerine aramalar bu yöne kaydırıldı. Uzun süren aramalar sonucunda Mehmet Kılıç'a ait 44 BS 432 plakalı otomobilin 70 metrelik uçurumdan dereye uçtuğu belirlendi. Olay yerine AFAD kurtarma ekipleri ile sağlık ekipleri yönlendirilirken otomobilin sürücüsü Mehmet Kılıç'ın cansız bedenine ulaşılırken oğlu 19 yaşındaki Oğuzhan Kılıç ise yaralı olarak bulundu. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken araçta bulunamayan genç öğretmenin cansız bedeni ise yaklaşık 2 saatlik arama sonucunda bölgeye yakın bir alanda bulundu. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çalışmaların ardından baba ve kızının cenazeleri otopsi Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

