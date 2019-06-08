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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Genç öğretmen son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenazenin görüntüsü

Hastalık Akalan Öğretmen Cenaze Namazı Kanser Teşhisi 

-Öğretmenin fotoğrafları
-detay

( DÜZCE ) - Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadı DÜZCE

- Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Şehit Sabri Altınbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev ve yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamayarak hayatını kaybeden Tamer Caner son yolculuğuna uğurlandı. Kaynaşlı’da görev yapan ve henüz hayatının baharında olan Beden Eğitimi Öğretmeni Tamer Caner (30), geçtiğimiz aylarda konulan kanser teşhisinin ardından uzun süre İstanbul’da tedavi gördü. Yapılan tüm tedavilere rağmen hastalığın pençesinden kurtulamayan öğretmen hayatını kaybetti. Genç öğretmen için Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey Köyü Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Caner ailesi, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

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