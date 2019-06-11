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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Genç öğrenciler usta ressamları aratmadı

Genç öğrenciler usta ressamları aratmadı

Sergiye çıkarılan eserlerden ve sergiyi ziyarete gelen vatandaşlardan detaylar

Alışveriş El Emeği Göz Nuru Aile Ekonomisi Öğrenciler Alışveriş Merkezi 

-Görsel Sanatlar Öğretmeni Ebru Baykal Röportajı
-Öğrenci ve vatandaş röportajları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri yıl boyunca gördükleri görsel sanatlar derslerinde yaptıkları resimleri yıl sonunda düzenledikleri sergi ile satışa çıkardı. Resimlerin satışından elde edilecek gelirler eser sahibi öğrencilere cep harçlığı olacak. Tokat Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği göz nuru resimler bu yıl 4'üncüsü düzenlenen sergi ile görücüye çıktı. Tokat'ta bir alışveriş merkezinde vatandaşların beğenisine sunulan eserlerin tamamı düzenlenen sergide satışa sunuldu. Öğrenciler yıl boyunca para ve emek harcayarak yaptıkları resimleri satışından elde edeceği gelirleri yaz tatilinde cep harçlığı olarak ya da aile ekonomisine katkı olarak kullanacak. Öğrencilere yıl boyunca yeteneklerine göre rehberlik eden 19 yıllık Görsel Sanatlar Öğretmeni Ebru Baykal, düzenlenen organizasyonun bu yıl 4'üncü kez tekrarlandığını söyledi.

Baykal: "4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencilerinin okul içerisinde ve destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yapmış oldukları çalışmaları görücüye çıkardık. Yağlı boya, akrilik boya, kara kalem çalışmalarımızı sergiliyoruz. Çocukların emeklerinin bir karşılığı olmalı. Her emeğin bir karşılığı olmalı. Yaptıkları çalışmaları satışa sundular. Eğer satarlarsa para tamamen öğrenciye dönecek. Bir şekilde kendi harçlıklarını çıkarmış olacak çocuklar. Bu onlar için motive edici bir olay. Para kazanmayı bu şekilde öğrenmiş olacaklar belki de" şeklinde konuştu.
Ziyarete gelen vatandaşlara eser sahibi öğrencilerin rehberlik ettiği sergi 12 Haziran 2019 tarihine kadar açık kalacak. (DEE-GF-
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