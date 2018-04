Genç mucitler, 870 liraya elektrikli bisiklet yaptılar İzle

-ÖĞRENCİLERİN ÇALIŞMASI

( NEVŞEHİR -ÖZEL-HD)- Lise öğrencileri elektrikle çalışan bisiklet yaptı NEVŞEHİR



- Nevşehir merkez Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencesi bir grup genç elektrikle çalışan bisiklet yaptı. Yaklaşık 2 hafta boyunca üzerinde çalıştıkları bisikleti elektrikle çalışır hale getiren öğrenciler kendilerine imkan verildiği takdirde daha da ileri seviyede çalışan elektrikli bisikleti üretebileceklerini ifade ettiler. Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencilerinden Muhammed Nuri Aydın, “Mühendislik alanına ilgi duymam nedeniyle mühendislik bölümüne hazırlanıyorum. Arkadaşımla birlikte üniversitede aynı bölümleri istediğimiz için elektrikle çalışan bisiklet yapmak istedik. Ülkemizde de yerli ve solar enerjilerin kullanılması gündemde. Bizde her türlü destek ve kendimizi geliştirmek için böyle bir projeye başvurduk ve başarılı olduk. Yine ülkemizin desteği ile daha ilerisini yapabileceğimize inanıyoruz. Malzemelerin gelmesi biraz uzun sürede elektrikli bisikleti iki hafta gibi bir süre yaptık. Yapmış olduğumuz bisiklet çevreyi çok az kirletmekle beraber maliyeti çok ucuz oldu” dedi.

Anadolu Lisesi Bilgisayar öğretmeni Muhammed Taha Sarı ise açıklamasında geleceğin mühendislerin liselerden eğitmek, geliştirmek amaçlı bir proje başlattık dedi.

Sarı, “Geleceğin mühendislerin liselerden eğitmek, geliştirmek amaçlı bir proje başlattık. Yani akademik başarının yanı sıra teknolojik anlamda da ülkemizi daha iyi yerlere getirebilmek için bu eğitimlerin liseden itibaren başlaması gerektiğini düşündük ve böyle bir eğitim başlattık. Bu eğitimler ile birlikte mühendislik alanını tercih edecek öğrencilerle gruplar oluşturduk. Bu gruplarla çocukların ilgi alanına göre çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımız bir projeyle geldiler bize elektrikli bisiklet yapmak istiyoruz dediler. Bizde elektrikli bisiklete karar verdik. Malum ülkemizin gündeminde de elektrikli araba var. Cumhurbaşkanımızda bir seferberlik başlattı. Bizde bunun doğrultusunda bir çalışma yapalım dedik. Çocuklarımız ile birlikte başlamış odluğumuz elektrikli bisiklet çalışmasını tamamladık. Şimdi bu bisikletimizi geliştirmek kaldı. Biz bisikletimiz de pedallardan çevrilirken bisiklet kendini yeniden şarj edebilecek. Böylelikle daha fazla yol kat edecek. Yapmış olduğumuz elektrikli bisikletin bir artısı da yaptığımız proje her bisiklete monte edilebiliyor. Yani yeniden bir bisiklet alma ihtiyacı duyulmuyor. Normal elinizde bir bisikletiniz varsa hazırladığımız kiti takıp elektrikli bisiklete çevirip kullanıyorsunuz. Bisikletimiz yaklaşık 30 kilometre hız yapıyor ve 40 kilometre kadarda mesafe gidebiliyor” diye konuştu.

‘Bisiklet 870 liraya mal oldu’ Anadolu Lisesi Bilgisayar öğretmeni Muhammed Taha Sarı öğrenciler tarafından yapılan elektrikli bisikletin 870 liraya mal olduğunu ifade ederken, “Bisikletimizin en büyük artısı her bisiklete uyarlanabiliyor olması ve kendini yeniden şarj edebiliyor olması. Daha büyük artısı ise maliyetidir. Normal bir elektrikli bisiklet 4 bin lira civarındayken biz bunu 870 lira gibi cüzi bir fiyata mal ettik” dedi.