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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Genç kızları vuran zanlı ile azmettirici adliyeye sevk edildi

Genç kızları vuran zanlı ile azmettirici adliyeye sevk edildi

Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

Genç Kız Silahlı Saldırı 2 Genç Kız Polis Ekipleri Saldırı 

-Menekşe Avcı'nın yüzünü gizlemesi
-Kızların fotoğrafları

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı saldırı düzenlediği 2 genç kızı yaraladığı ileri sürülen şüpheli ile olayı azmettirdiği iddiasıyla gözaltına genç kız adliyeye sevk edildi. İddiaya göre, Dilara Banar (19) ve Şeyda Opak (24) aralarında husumet bulunan Menekşe A'yı darp etti. Menekşe A'da olayı sevgilisi erkek arkadaşı Yılmaz Ç'ye (33) anlattı. Genç kızları takip eden Yılmaz Ç. dün gece saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarı üzerindeki konser alanında Dilara Banar ve Şeyda Opak'a silahla ateş etti. Olayda yaralanan iki genç kız kaldırıldıkları Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayı azmettirdiği iddiasıyla Menekşe A'yı gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen erkek arkadaşı Yılmaz Ç. de suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Emniyette sorgulamaları tamamlanan Menekşe A. ile Yılmaz Ç. adliyeye sevk edildi.
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