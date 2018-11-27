Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Genç kızın ölümünü film gibi izlediler

Genç kızın ölümünü film gibi izlediler

Olay yeri

Genç Kız Lise Öğrencisi Film Gibi Lise Öğrenci Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Olay yerinde toplanan kalabalık
-Vatandaşların kızın atladığı yeri göstermesi
-Polisin vatandaşlara dağılmalarını söylemesi
-Melis Kuyumcuoğlu’nun üzerinin örtülmesi
-Melis’in atladığı iş merkezinin camlarından bakan vatandaşlar
-Polisin kalabalığı dağıtmaya çalışması
-Melis’in arkadaşlarının ağlaması
-Babasının olay yerine gelip kızına sarılıp ağlaması
-Polisin kalabalığı uyarması
-Polisin babayı uzaklaştırması
-Melis’in arkadaşlarının ağlaması
-Melis’in atladığı iş merkezi ve önünde toplanan kalabalık
-Polisin arkadaşlarından bilgi almaya çalışması
-Melis’in olay yerine gelen annesinin sinir krizi geçirmesi
-Polisin incelemesi
-Melis’in cansız bedeninin ambulansa alınışı
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Melis’in atladığı iş merkezinden genel görüntüler
-fotoğraf

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki liseli kız 7. kattan atlayarak kendini boşluğa bıraktı. Genç kız hayatını kaybederken, yüzlerce kişi etrafına toplanıp yaşanan olayı film izler gibi izledi. Olay, Ereğli ilçesine bağlı Süheyla Erel Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, lise 2. sınıfta okuyan M.K. öğle tatilinde arkadaşları ile tartıştıktan sonra iş merkezine geldi. Genç kız bir süre sonra iş merkezinin 7. katından kendisini boşluğa bırakarak beton zemine düştü. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden lise öğrencisinin arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, olay yerine gelen babası ise kızına sarılıp “Kızım sen ne yaptın? Ben sensiz ne yaparım?” diyerek ağladı. Olay yerine gelen genç kızın annesi de sinir krizleri geçirdi. Film izler gibi izlediler Genç kızın intiharı sonrası olay yerinin etrafına toplanan yüzlerce kişi film izler gibi polis ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını izledi. Olayı yakından görmeye çalışan meraklı vatandaşları uzaklaştırmak için polis defalarca uyarıda bulunmasına rağmen, kalabalık bir türlü dağılmadı. Lise öğrencisi genç kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Tecavüz edip kazığa oturttularTecavüz edip kazığa oturttular
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı