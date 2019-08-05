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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında

İş yerinin güvenlik kamerası kaza anı

Güvenlik Kamerası Motosiklet Kazası Polis Ekipleri Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-04.08.2019 20:28 ‘de geçilen “Konya’da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı” başlıklı haberin arşiv görüntüsü

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da motosikletin kayması ve otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve motosikletteki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Dr. Ali Kemal Belviranlı Çocuk ve Doğum Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa İnel idaresindeki 16 CLL 82 plakalı motosiklet, kaydıktan sonra önünde seyir halinde olan Mohamet El S. yönetimindeki 42 MA 2808 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sefa İ. hafif yaralanırken, arkasında bulunan Özge Karakaya (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası çevrede inceleme yapan polis ekipleri bir iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kayması sonucu aynı yönde seyir halindeki otomobile çarptığı görülüyor. Özge Karakaya'nın, arkadaşı Sefa İnel ile gezintiye çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Sefa İnel de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İY-FM-
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