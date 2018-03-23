Genç kızın kendisini av tüfeğiyle vurduğu iddiası

-Evin dışından detay

-Yaralı genç kızın ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Detay



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Seydişehir ilçesinde kendisini av tüfeğiyle karnından vurduğu iddia edilen 18 yaşındaki genç kız hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, sabah saatlerinde Yenicami Mahallesi 1328 sokak üzerinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam ailesi ile tartışan M.C. (18) odasında yalnız kaldığı sırada av tüfeği ile kendini karın boşluğundan vurdu. Silah sesini duyan ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Konya’ya sevk edildi.

