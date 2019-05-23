Genç kızın kendilerini görüntülemesine aldırmayan hırsızlar kamerada

-Camı kırmaları

-İçeri girmeleri

-Soygun yapmaları

-Kızın fotoğraflarını çekmeleri

-Kaçmaları

-fotoğraf



( İSTANBUL - ÖZEL)- Hırsızlar çaldı, genç kız fotoğrafladı- Dükkanın kırılmaz camlarını tekmelerle kırıp hırsızlık yaptılar İSTANBUL



- Kartal’da bir beyaz eşya dükkanının önüne minibüs ile gelen maskeli hırsızlar kırılmaz camları tekmeleyerek kırıp dükkandan içeri girdiler. Hırsızlığa tanık olan yoldaki bir genç kız , hırsızların fotoğraflarını çekip durumu polise bildirdi. Dükkandaki bazı eşyaları araçlarına yükleyen hırsızlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kartal Orhantepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde bir beyaz eşya dükkanını gözlerine kestiren hırsızlar, sabah saatlerinde dükkanın önüne minibüs ile geldi. Minibüsten inen maskeli şahıslar dükkanın kırılmaz camlarını tekmeleyerek kırdılar. Hırsızlar, dükkanda bulunan 9 televizyon ve 9 elektrikli süpürgeyi 2 dakikada araçlarına yüklediler. O sırada yoldan geçen bir kadın, hırsızları fark ederek fotoğraflarını çekti ardından polise haber verdi. Hırsızlar kızın kendilerini fotoğraflamasına bile aldırış etmedi. Hırsızlar, minibüse koydukları eşyalarla beraber olay yerinden hızla uzaklaştılar. Dükkan sahibi Akın U. ,”Bir minibüsle sabah 6’ya 4 kala geliyorlar.Kırılmaz camı kırıyorlar bir şekilde. Burada minibüsler çalışırken ana cadde üzerinde, camı kırıp 9 tane televizyon 9 tane elektrik süpürgesini 2 dakika içerisinde yükleyip götürüyorlar. Tam bu sırada yolun karşısından bir bayan bunların fotoğrafını çekiyor ve 155’i arıyor daha bunlar camı kırarken haber veriyor, arabanın plakasını veriyor. Ama şu ana kadar herhangi bir şey yok yakalanan ya da bize gelen. Güpegündüz nasıl oluyor biz de şaşırıyoruz. Öte yandan yaşanan hırsızlık anları ile genç kadının hırsızları fotoğraflaması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hırsızlar dükkanın camını tekmeleyerek kırıp içeri giriyor, yoldan geçen kadın hırsızlığı fark ederek fotoğraflarını çekip polise haber veriyor. Minibüse geri binen hırsızlar çaldıkları eşyalar ile olay yerinden kaçıyorlar.

