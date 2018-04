Genç kızın Go-kart pistinde ağır yaralanmasının ardından belediyeler denetimlerini arttırdı

-Pistten görüntü

( İSTANBUL - ÖZEL)- Esenyurt Belediyesi Go-kart pistlerini denetledi İSTANBUL



- Sarıyer'de önceki gün liseli genç kızın boynundaki fuların Go-kart aracının tekerine dolanarak ağır yaralanmasının ardından belediyeler pistlerde denetimlerini daha da arttırdı. Esenyurt Belediyesi, Go-kart pistlerinde yaşanan kazalar nedeniyle ilçede bulunan go kart işletmelerini denetledi. İstanbul Sarıyer’de, önceki gün liseli genç kız boynundaki fuların bindiği Go-kart aracının tekerine dolanması sonucu ağır yaralanmıştı. Sakarya’da bir üniversite öğrencisinin de benzer bir kazada başının koparak feci şekilde can vermesi gündemi uzun süre meşgul etmişti. Yaşanan kazalar sonucu Esenyurt Belediyesi ilçede işletilen Go-kart pistlerini denetledi. “Gereken en büyük önlemi kasada alıyoruz” İhmal sonucu yaşanan kazalara sebebiyet vermemek üzere zabıta ekipleri tarafından incelenen işletmelerde evrak, pist ve araçların durumu kontrol edildi. Uzun süredir Go-kart pisti işleten ve pisti örnek pist olarak gösterilen İsmail Malkoç, denetim ve yaşanan kazalar hakkında konuştu.

Go-kartın motor sporları arasında en güvenilir olduğunu ifade eden Malkoç, önlemlerin alınması durumunda kazaların yaşanmayacağını belirtti.

En çok uzun saç ve şallara dikkat ettiklerini ifade eden Go-kart işletmecisi İsmail Malkoç şöyle konuştu: “Go-kart, motor sporlarının en güvenli olanıdır. Ama bu güvenlik sadece araca binip, gaza basıp gitme anlamında değil. Bilet alan kişileri 3 ayrı yerde kontrol etme imkanımız var. Bilet alırken fiziki olarak yeterli mi değil mi bakıyoruz. Saçı uzunsa saç lastiği veriyoruz. Şalı veya eşarbı uygun değilse düzeltmesini söylüyoruz. Düzeltmediği takdirde pit alanına müşteri alınmaz. Gereken en büyük önlemi kasada alıyoruz. Daha sonra pit alanındaki arkadaşımız pit alanına alırken teker teker kontrol edip araca bindiriyor. Sözlü olarak her müşterimize aracın teknik özellikleri anlatılır. Bunların dışında gözden kaçan diğer durumlarda da müşteri araca bindiği zaman tekrar fiziki olarak kontrol edilir. Bunlar yapılmadığı zaman olumsuz kazalar oluyor. Bu da tamamımızı etkiliyor.” Denetimi yapan zabıta memuru Fevzi Begit’te belediyeye gelen ihbarlar sonucunda denetimleri yaptıklarını söyledi.



Denetledikleri işletmenin kurallara uygun olduğunu da belirten Begit, “Bölgemizde bulunan go kart pistine geldik. Denetimlerde bulunuyoruz, şu anda evrak olarak herhangi bir eksiklik yok. Biniş esnasındaki talimatlar, sürücünün uyması gereken kurallar yerinde. Pist ve çalışanlarla ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık” dedi.

