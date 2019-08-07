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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu

Genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu

Baraj gölünden görüntü

Genç Kız Baraj Gölü Harekete Geç Sağlık Ekipleri Pazar Günü 

-ekiplerden ve bekleyenlerden görüntü
-sağlık ekipleri
-fotoğraflar

( BAYBURT -EK) BAYBURT

- Bayburt'ta, pazar gününden bu yana kayıp olan Melike Erdoğan'ın (21), cansız bedenine ulaşıldı. Merkeze bağlı Akşar Köyü'nde yaşayan Melike Erdoğan, geçen pazar günü evden çıktıktan sonra haber alınamayan Melike Erdoğan’ın cansız bedeni evlerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan sulama amaçlı yapılan baraj gölünde bulundu. Sabah erken saatlerde AFAD, UMKE ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı komandolar, genç kızı bulmak için günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden harekete geçti. İz takip köpeğinin de destek verdiği aramalarda baraj gölünün bulunduğu yöne yoğunlaştırıldı. Saat 9 sıralarında Erdoğan’ın cesedi baraj gölünün kıyısına vurmuş bir şekilde bulundu. Melike Erdoğan'ın cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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