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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Genç kıza cinsel saldırı iddiasına vatandaş dayağı

Genç kıza cinsel saldırı iddiasına vatandaş dayağı

-Linç sonrasında vatandaşların çektiği cep telefonu görüntüleri

Genç Kız Sparta Cep Telefonu Polis Ekipleri Saldırı 

--Yabancı uyrukluların yerde oturmaları
--Görüntüler çekilirken, çevredekilerin tepkileri

( ISPARTA ) - Genç kıza cinsel saldırıda bulunup bir çocuğu da darp etmek istedikleri öne sürülen 2 şahsı vatandaşlar darp edip polise etti ISPARTA

- Isparta’da bir genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu, bir çocuğu da darp etmek istedikleri öne sürülen yabancı uyruklu 2 şahsı vatandaşlar önce darp etti ardından polise teslim etti. Olay, dün akşam saatlerinde Isparta kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü oldukları öne sürülen yabancı uyruklu Ş.M. ve H.İ., annesi ve 5 yaşlarındaki kardeşiyle yürüyen 17 yaşındaki genç kıza tacizde bulundu. Annenin kızlarının tepkisi üzerine küçük çocuğu da darp etmek isteyen yabancı uyruklu şüphelilere, yoldan geçen vatandaşlar tepki gösterdi. Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi yanında vatandaşlar tarafından darp edilen yabancı uyruklular, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. O anlarda vatandaşların cep telefonları ile görüntülediği zanlıların alkollü oldukları gözlenirken çevredekilerin tepkileri de dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, polisin gözaltına aldığı Ş.M. ve H.İ. isimli şüpheliler, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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