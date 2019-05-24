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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Genç kıza çarpıp kaçtı

Genç kıza çarpıp kaçtı

Sağlık ekiplerinin genç kıza müdahalesi

Genç Kız Bild Ticari Araç Sağlık Ekipleri Yaya Geçidi 

-Ambulansın gidişi
-Yoldan görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarpıp kaçtı. Kaza, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı’nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Melisa S.’ye (15) çarptı. Çarpmanın ardından genç kız yaralanırken otomobil sürücüsü ise genç kıza yardım etmek yerine kaza yerinden kaçtı. 100 metre yürüyebildi Kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileriye yürüyebilen genç kız sonrasında ise yere yığıldı. Arkadaşlarının yardımıyla ayakta duran genç kız olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk tedavisi yapıldıktan sonra Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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