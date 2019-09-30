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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Genç kız yüzmek için girdiği gölde boğuldu Video

Genç kız yüzmek için girdiği gölde boğuldu Video

Su altı polisinin görüntüsü

Yüzme Genç Kız Polis Polis Merkezi Sağlık Ekipleri 

-Cesedin çıkarılması
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
-Genç kızın giysileri

( ADANA ) ADANA

- Adana’da 22 yaşındaki genç kız serinlemek için girdiği gölde boğularak hayatını kaybetti. Olay, Sarıçam İlçesi Menekşe Mahallesi Seyhan Gölü’nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Hayriye Kara, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. Ardından Kara, yüzmek için kıyafetlerini çıkartıp göle girdi. Bir süre yüzdükten sonra Kara su içerisinde kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen su altı ekipleri genç kızın cansız bedenini su içerisinden çıkarttı. Genç kızın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın 2 arkadaşı ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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