Genç kız sulama kanalında boğuldu - ŞANLIURFA Haberi
- Sulama kanalı - Olay yerindeki jandarma ekipleri ve M.Ç - Sualtı polis ekiplerinin hazırlanması - Ekiplerin suya atlaması ve arama çalışması - Genç kızın sudan çıkarılması - Ekiplerin kızı ambulansa taşıması - Kızın erkek arkadaşı M.Ç'nin jandarma aracına götürülmesi - Genç kızın birlikte kanala girdiği erkek arkadaşı gözaltına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da sulama kanalına girdiği iddia edilen genç kız boğuldu.İddiaya göre, M.Ç. (25) ile C.G. (18) otomobille, GAP Vadisi yakınlarındaki sulama kanalının kenarına geldi.Bir süre sohbet eden gençler, yüzmek için sulama kanalına girdi.C.G'nin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine, M.Ç. güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ve su altı polis ekibi, 2 saatlik çalışmanın ardından genç kızı sudan çıkardı.112 Acil Servis ekibince ambulansa alınan C.G'nin öldüğü belirlendi.C.G'nin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Yetkililer, M.Ç'nin gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.