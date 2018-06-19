Genç kız, otomobil çarpan köpeğin tedavisi için zamanla yarıştı İzle

-Köpeğin tedavi altına alınması

-Genç kız ile röportaj

-Belediye Başkanı ile röportaj

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( İSTANBUL -ÖZEL-HD)- Kucağında köpekle koşarak yardım istedi- Genç kızdan insanlık dersi İSTANBUL



- Sakarya'da ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpek olayı sıcaklığını korurken, İstanbul'da genç bir kız otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpeğin tedavisinin yapılması için adeta zamanla yarıştı . Köpeği yaralı halde bulan genç kız taksiyle acılar içinde kalan köpeği Esenyurt Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yetiştirerek büyük bir insanlık dersi verdi. Sakarya'da geçtiğimiz hafta patileri kesilmiş halde bulunan ve yapılan müdahaleye rağmen ölen yavru köpek tüm Türkiye'nin vicdanını sızlatmıştı. Bu olay sıcaklığını korurken, Esenyurt'tan gelen bir haber ise adeta "İnsanlık ölmedi" dedirtti. Sokakta yürüyen Berfin Aybakan isimli genç kız bir yavru köpeğe otomobilin çarptığını fark etti. Hemen köpeğin yardımına koşan genç kız köpeği ilk önce yakındaki bir veterinere götürdü. Veteriner ise genç kıza hayvanın tedavisinin Esenyurt Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde daha kapsamlı yapılacağını söyledi.



Bacağı kırılan köpeği tekrar kucaklayan genç kız vakit kaybetmeden taksiye binerek Esenyurt Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Kucağında köpekle koşarak merkeze giren genç kıza hemen görevliler yardımcı oldu. Köpek tedavi altına alınırken, bacağında kırık olduğu tespit edildi. Hayvanın köpeği sürerken, genç kız, "Olayın nasıl olduğunu görmedim. Köpeğin sesine doğru koştum. Otomobil çarpmış .Köpeği orada bırakmışlar. Oradaki çocuklar köpeği gölge bir yere bırakmışlar. İnliyordu köpek. Kucağıma aldığımda hiç tepki göstermedi. Ağrısı vardı. Özel bir veterinere götürdüm. Veteriner Esenyurt Belediyesi'nin merkezinde tedavinin daha iyi yapılacağını söyledi.



Geçen günkü olay çok acıydı. Kötü bir olay. İnşallah insanlar ders alır" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise, "Genç kızımızı tebrik ediyorum. Can her yerde can. Biz hayvan hastanesi anlamında çok başarılıyız. Arabanın çarptığı bir hayvan. Köpeğin durumu iyiymiş. O anlamda seviniyorum. Hayvanları çok seviyoruz. Onlar Allah'ın dilsiz kulları. Vatandaşlarımız lütfen bize haber versinler. Görevlilerimize buradan tekrar seslenmek istiyorum. Gerekirse makam arabamı alıp gitsinler.Ama bir tane hayvan sokakta zor durumda kalmasın" dedi.



