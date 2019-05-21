Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Genç kız kapısı açık minibüsten böyle düştü

Genç kız kapısı açık minibüsten böyle düştü

düşme anı güvenlik kamerası

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu Telefon Görüşmesi Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri detay
-Röp

( İSTANBUL - ÖZEL)- Maltepe’de minibüs terörü- Kapısı açık giden minibüs az daha bir cana mal oluyordu İSTANBUL

- Maltepe’de tıka basa dolu minibüs, kapısı açık şekilde ilerlediği sırada bir genç kız minibüsten yola düştü. Genç kız arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulurken, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşti. İçerisi tıka basa yolcu dolu olan bir hatlı minibüs, yolda kapısı açık şekilde ilerliyordu. O sırada minibüsün içerisinde bulunan bir genç kız bir anda minibüsten düştü. Genç kız o sırada arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ile minibüsten inen yolcular, hemen genç kızın yardımına koştu. Hafif yaralanan gence ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kız, tedavi edilmek üzere ambulans ile hastaneye götürüldü. Olaya tanık olan bir vatandaş kazayla ilgili olarak, “Olay esnasından ben burada telefon görüşmesi yapıyordum. Minibüsten iki tane kız çocuğunun düştüğünü fark ettim. Hemen müdahalede bulundum. Bir tanesinin bileğinde yaralanma vardı diğerinin de bilinci kaybolmuştu. İlk 10 dakika esnasında yaptığımız müdahaleler sonucunda bilinci tekrar yerine geldi. Bu arada ambulans ve trafik ekiplerine haber verdik. Kapının açık olup olmadığını bilmiyorum o sırada telefonda görüşme yapıyordum. O esnada düştüğünü fark ettim sesin üzerine” dedi.
Genç kızın tıka basa dolu minibüsten düşme anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüs ilerlerken, genç kız bir anda yola düşüyorlar, çevredeki vatandaşlar ile minibüsteki yolcular da gence yardım etmek için yanlarına gidiyorlar. (HA-EY
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı