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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Genç kız hayatını kaybetti...Kontroller sıklaştırıldı Haberi

Genç kız hayatını kaybetti...Kontroller sıklaştırıldı Haberi

Uygulama noktasından görüntü

Güzergah Farkındalık Toplu Ulaşım Trafik Polisi Şahit 

-dolmuş sürücülerine ceza yazılması
-kapısı açık vaziyette yolculuk eden dolmuşlar görüntü
-dolmuş sürücüleri ile röp
-vatandaş ile röp
-genel ve detay görüntüler
-Arşiv görüntü

( BURSA - ÖZEL)- Bursa'da kapısı açık yolculuk yapan toplu ulaşım araçlarına ceza yağdı- Cezayı yiyen sürücüler kapısını kapattı BURSA

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 18 yaşındaki Günay Gülaçar'ın kapısı açık toplu ulaşım aracından düşerek hayatını kaybetmesi üzerine, trafik ekipleri toplu ulaşım araçlarına yönelik kontrollerini sıklaştırdı. Bursa'da kapısı açık halde seyreden toplu ulaşım araçlarına ceza yağarken, cezayı yiyen sürücüler kapılarını sıkı sıkı kapattı Bursa’da trafik polisleri belli noktalarda kurdukları uygulama noktalarında kapısı açık vaziyette yolculuk yapan şehiriçi minibüs şoförlerini tespit ederek ceza yazdı. Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri özellikle minibüslerin geçiş güzergahlarına kurdukları uygulama noktalarında kapısı açık vaziyette yolculuk yapan dolmuş sürücülerini önce tespit etti ardından ceza yazdı. Önceki gün Gebze'de 18 yaşındaki Günay Gülaçar'ın kapısı açık otobüsten düşerek hayatını kaybetmesi üzerine denetimleri sıklaştıran trafik polisi muhtemel bir facianın önüne geçebilmek ve minibüs sürücülerinin daha dikkatli davranması için kavurucu güneşin altında saatlerce uygulama yaptı. Kapısı açık sürücülere 108 lira ceza yazan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda tek tek uyardı. Uygulamaya minibüs sürücüleri de destek verdi. Ceza yiyen sürücüler, “Polisin uygulaması çok yerinde olmuş. Aslında dikkat etmemiz gerekiyor ama bazen unutuyoruz kapı açık kalıyor. Bu uygulama bize kapıları kapatmayı hatırlatmaya yardımcı olacak. Çünkü ceza yemek istemiyoruz. Hatamızı kabul ediyoruz. Bundan sonra daha dikkatli olacağız” dediler. Uygulama vatandaşlardan da tam not aldı. Minibüs durağında bekleyen vatandaşlar, “Daha önce kapısı açık minibüsten çocuk düştüğüne, kadın düştüğüne şahit olduk. Yapılan uygulama çok yerinde olmuş. Neticede insanların can güvenlikleri söz konusu. 108 lira caydırıcı bir ceza değil ama en azından bir farkındalık oluşturabilir. Polislerin sonuna kadar arkasındayız” diye konuştu.

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