Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

-Olay anı

Genç Kız Alışveriş Halk Otobüsü Polis Ekipleri Alışveriş Merkezi 

--Gönül Açar'ın fotoğrafı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesine hareket halinde olan otobüsten inmeye çalışan genç kızın feci şekilde can verdiği o anlar kameraya yansıdı. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki Gönül Açar, Dilovası ilçesinden Gebze’ye gitmek için Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Gebze ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen genç kız, otobüsün kapısına doğru yaklaştı. Acar, hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten bir anda inmeye çalıştı. Yere düşen genç kız ağır yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri sürücü Y.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı kameraya saniye saniye yansıdı Öte yandan, Günay Gönülaçar’ın feci şekilde can verdiği anlar otobüsün kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda otobüs sürücüsü durmak için yavaşlarken otobüsün kapısını açıyor. Oturduğu koltuktan kalkan Gönül Açar, hızla kapıya doğru yürüyerek hareket halindeki otobüsten inmeye çalışıyor. Otobüs sürücüsünün uyarısını fark etmeyen Gönül Açar, yere düşüyor. Olayı gören araçtakiler panikle, genç kızın yardımına koşuyor.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı