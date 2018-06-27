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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Genç kız düğününe bir hafta kala kazada öldü - YOZGAT

Genç kız düğününe bir hafta kala kazada öldü - YOZGAT

- Kaza yapan otomobil - Jandarmanın olay yeri incelemesi - Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesi - Hayatını kaybedenlerin cenaze aracına nakledilmesiYOZGAT (AA) - Yozgat 'ın Yerköy ilçesinde, düğün hazırlığı yapan iki dünür aile mensuplarının bulunduğu otomobilin biçerdöverle çarpışması sonucu aralarında nişanlı genç kızın da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Nuh Yüksel idaresindeki 06 KMV 99 plakalı otomobil, Ankara - Yozgat karayolu Sekili köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen biçerdöverle çarpıştı.Kazada, otomobilde bulunan Zafir (36) ve Melike Yüksel (16) ile Sema Koç (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Nuh Yüksel ve Aleyna Yüksel ile Sema Koç'un kardeşi Ceyda Koç ise yaralandı.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.Kaza sonrası olay yerinden biçerdöverle kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - Nişanlıları ölüm ayırdıYüksel ve Koç ailelerinin, kazada hayatını kaybeden Sema Koç ile nişanlısının bir hafta sonraki düğünü için hazırlık yaptığı belirtildi.Otomobildeki kişilerin çiftin evlendikten sonra Ankara'da oturacağı eve çeyizlerini ve eşyalarını yerleştirmekten dönerken kaza geçirdiği, Sema Koç'un nişanlısının ise Ankara'da olduğu ifade edildi.

Genç Kız İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Cenaze Aracı Düğün Hazırlığı 

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