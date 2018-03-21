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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Genç kız doğalgaz patlamasında hayatını kaybetti, görgü tanıkları o anları anlattı

Genç kız doğalgaz patlamasında hayatını kaybetti, görgü tanıkları o anları anlattı

olay yeri görüntüleri

İlk Müdahale Otobüs Durağı Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Doğalgaz Patlaması 

-Ekiplerin müdahalesi
-Görgü tanıklarının açıklamaları
-Detaylar
-Elif Geldi foto

( BURSA ) Genç kız doğalgaz patlamasında hayatını kaybetti, görgü tanıkları o anları anlattı- Bursa'da yaşanan doğalgaz patlamasında sokaktan geçen liseli genç kız hayatını kaybederken yanındaki babası ile evdeki bir kişi yaralandı- Özel bir kolejde okuyan genç kızın babası ile birlikte otobüs durağına yürürken patlamaya yakalandığı belirtildi BURSA

- Bursa'da bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Elif Geldi'nin babası ile birlikte okula gitmek için otobüs durağına yürüdüğü sırada patlamaya yakalandığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta Hikmet G.(56)'ye ait tek katlı evde doğal patlaması yaşandı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama ile havaya uçan ev harabeye döndü. Bursa'da özel bir kolejde okuyan Elif Geldi babası İsa Geldi ile birlikte sabah evden çıkıp otobüs durağına doğru yürümeye başladı.
Baba ve kızın Ziya Paşa Sokak üzerinde yürüdükleri sırada ev büyük bir gürültüyle patladı. Baba ve kızı ile o sırada yine işe gitmek için o sokaktan geçen Şehmuz Bora (32) enkazın altında kalarak yaralandı. Yaralılara ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapıldı. Enkazın altından çıkarılan 3 kişi 112 ambulanslarıyla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan 18 yaşındaki lise öğrencisi Elif Geldi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba İsa geldi ile başından yaralanan Şehmuz Bora'nın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Başından yaralanan Şehmuz Bora "Ben işe gidiyordum. Ne olduğunu anlamadım. Enkaz altında kaldık. Kızı tanımıyorum" dedi.
Öte yandan patlamanın yaşandığı evde kiracı olarak kalan 3 kişilik Kasap ailesi ise olaydan yara almadan kurtuldu. Olayın şokunu halen üzerinden atamadığını belirten Mehmet Kasap (57) "Ne olduğu anlamadık. Hanım ben ve çocuk vardı. Biz arka taraftaydık, bizden yaralanan olmadı. Ancak ön taraftan yoldan geçenler yaralanmış onlar için çok üzüldük" dedi.
Patlamada hayatını kaybeden Elif Geldi'nin cesedi hastane morgundan alınarak otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Genç kızın yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi. Patlamayla ilgili konuşan görgü tanıkları ise kurtarın diye karşı evin önünden sesler geliyordu. Bir kız öğrenci enkazın altında kalmıştı. Onu çıkarıp ambulansa koyduk. Patlama çok şiddetliydi diye konuştu.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemeleri devam ediyor. (UGR-
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